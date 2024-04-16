Таку думку голова дипломатії висловив в інтерв’ю французькому виданню Le Monde (матеріал доступний за передоплатою).
Відповідаючи на запитання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель сказав, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов’язання.
“Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять”, – пояснив він.
При цьому, за словами Борреля, проблема не в часі, а в кількості.
“Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни”, – сказав він.
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