Про це повідомили Повітряні сили України.

“Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф”, — зазначається в повідомленні.

Безпілотники “Шахед” були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Збройних сил України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

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