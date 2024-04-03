Вночі 3 квітня 2024 року противник наніс удар по Донеччині.

Про це повідомили Повітряні сили України.

“Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф”, — зазначається в повідомленні.

Безпілотники “Шахед” були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Збройних сил України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.