Це компанія показала на відео, опублікованому на сторінці Групи ДТЕК у Facebook.
Зазначається, що 80% потужностей генерації компанії було втрачено.
“5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка”,— сказано в повідомленні.
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