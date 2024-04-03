Це компанія показала на відео, опублікованому на сторінці Групи ДТЕК у Facebook.

Зазначається, що 80% потужностей генерації компанії було втрачено.

“5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка”,— сказано в повідомленні.

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