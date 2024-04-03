У Палаті представників рішення про подальшу масштабну допомогу Україні затягується, але адміністрація США підтверджує свій намір продовжувати шукати способи надання екстреної підтримки Україні.

Це підтвердив радник Білого дому Джон Кірбі.

«Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати їх (українські сили – ред.) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити», — зауважив представник Білого дому.

Однак адміністрація США, як зазначає Кірбі, має “зв’язані руки”.

«Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням», — наголосив представник адміністрації США.

Кінцевий термін, після якого уряд почне робити більше для підтримки України, сплив ще коли президент подав запит до Конгресу на пакет допомоги, зазначив радник.

Кібрі також наголосив, що бездіяльність законодавців змушує українських командирів на місцях приймати складні рішення задля економії боєприпасів та утримання позицій.