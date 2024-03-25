Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв у Telegram.
“Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає“, – написав він.
За його даними, причини займання встановлюються. Російський Telegram-канал Baza написав про атаку БПЛА та про вибухи в місті.
“Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС“, – зазначив губернатор.
Як передає російське видання РІА “Новости”, за даними міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито перехопили 11 українських безпілотників над територією Ростовської області.