Міноборони РФ зазначає, що вночі на 25 березня у місті Новочеркаськ Ростовської області сталася пожежа на теплоелектростанції.

Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв у Telegram.

“Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає“, – написав він.

За його даними, причини займання встановлюються. Російський Telegram-канал Baza написав про атаку БПЛА та про вибухи в місті.

“Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС“, – зазначив губернатор.

Як передає російське видання РІА “Новости”, за даними міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито перехопили 11 українських безпілотників над територією Ростовської області.