Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він пише, що всього росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу:

  • 60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – РФ);
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – РФ);
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – РФ);
  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область -рф);
  • 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – РФ).

Ракетно-авіаційну атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було знищено 84 повітряні цілі:

  • 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Зауважимо,що сьогодні вночі росіяни завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України, повідомили в Укренерго.

  • Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщині: п’ятеро поранених, пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти.
  • В Укренерго розповіли про наслідки нічного масованого обстрілу.
  • Росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК, поранено енергетика, повідомили в компанії.