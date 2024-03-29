В ніч проти 29 березня з 99 повітряних цілей ППО збила 84.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він пише, що всього росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – РФ);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – РФ);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – РФ);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область -рф);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – РФ).

Ракетно-авіаційну атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Зауважимо,що сьогодні вночі росіяни завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України, повідомили в Укренерго.