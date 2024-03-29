Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він пише, що всього росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу:
- 60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область – РФ);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область – РФ);
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область – РФ);
- 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область -рф);
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс – РФ).
Ракетно-авіаційну атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було знищено 84 повітряні цілі:
- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 4 крилаті ракети «Іскандер-К».
Зауважимо,що сьогодні вночі росіяни завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України, повідомили в Укренерго.