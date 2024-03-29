Російські війська сьогодні вночі, 29 березня, завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Вночі під час масованої атаки росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах.

“Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах“, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі у Дніпропетровській області застосовані аварійні, а у Харківській – погодинні графіки відключення.