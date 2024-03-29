Про це повідомляє Укренерго.
Вночі під час масованої атаки росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах.
“Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах“, – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що наразі у Дніпропетровській області застосовані аварійні, а у Харківській – погодинні графіки відключення.
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