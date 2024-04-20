У селі Чорногузи, що в Чернівецькій області, військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки був змушений стріляти у землю, аби відлякати групу осіб, які намагалися застосувати проти нього силу.

Про це повідомляє Чернівецький ТЦК та СП на сторінці у Facebook.

“Сьогодні, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози”, — йдеться у дописі.

Щоб захистити своє життя й здоров’я, працівник ТЦК був змушений здійснити постріли в землю. При цьому ніхто не постраждав. На місце викликали поліцейських.

У ТЦК заявили, що з’ясовують усі причини та обставини інциденту та сподіваються на “відповідне реагування правоохоронних органів”.

Також у ТЦК нагадали про кримінальну відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП.

“Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу “Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період” тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років”, — наголосили в ТЦК.