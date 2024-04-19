Ужгородський територіальний центр комплектування оприлюднив офіційне звернення після інциденту, який стався, коли працівники військкомату спробували відвезти чоловіка для оновлення його облікових даних.

На відео видно, як група людей почала штовхати та кричати на військових.

Вони нібито хотіли врятувати військовозобов’язаного від мобілізації.

У ТЦК відреагували на інцидент та заявили, що працівники військкомату виявили чоловіка, який не перебував на обліку в жодному ТЦК та СП.

«Слід зазначити, що військовослужбовці, яких видно на цьому відео, пройшли фронт, гідно захищали Україну від агресора, а зараз за станом здоров’я продовжують служити на Закарпатті. Закликаємо з повагою ставитися до воїнів, які віддали своє здоров’я заради того, щоб тут, на Закарпатті, не було бойових дій», — йдеться в заяві ТЦК.

Йому запропонували поїхати до військкомату, щоб оновити дані. Після цього чоловік почав поводитися неадекватно, а інші люди почали бити військових.