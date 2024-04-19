На відео видно, як група людей почала штовхати та кричати на військових.
Вони нібито хотіли врятувати військовозобов’язаного від мобілізації.
У ТЦК відреагували на інцидент та заявили, що працівники військкомату виявили чоловіка, який не перебував на обліку в жодному ТЦК та СП.
«Слід зазначити, що військовослужбовці, яких видно на цьому відео, пройшли фронт, гідно захищали Україну від агресора, а зараз за станом здоров’я продовжують служити на Закарпатті.
Закликаємо з повагою ставитися до воїнів, які віддали своє здоров’я заради того, щоб тут, на Закарпатті, не було бойових дій», — йдеться в заяві ТЦК.
Йому запропонували поїхати до військкомату, щоб оновити дані. Після цього чоловік почав поводитися неадекватно, а інші люди почали бити військових.
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