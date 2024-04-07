Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець в ефірі телемарафону.
“Протягом кількох місяців, я сподіваюсь, що цей процес дійсно стане ефективним. Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину“, – заявила Мошенець.
За її словами, наразі Україна робить усе, щоб спростити усі ці процеси для військового керівництва: “Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців”.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав проєкт закону №10062 про електронний кабінет військовозобов’язаного.
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