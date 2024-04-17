Близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

«Я радий, що до нашої ініціативи вже приєдналося близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можемо придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що подальших поставок буде більше. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців», – зазначив прем’єр Чехії.

За його словами, чеська ініціатива щодо боєприпасів для України не є одноразовим проєктом.

Фіала додав, що мета ініціативи – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння, що може допомогти змінити ситуацію на фронті. Західні країни повинні знову мати достатній потенціал оборонної промисловості.

“Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також передбачає значне збільшення кількості озброєнь”, – підсумував прем’єр-міністр Чехії.