Президент США, Джо Байден, та прем'єр-міністр Чехії, Петр Фіала, провели зустріч у Білому домі, де обговорили низку питань, включаючи підтримку України в контексті вторгнення Росії.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

“Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення Росії”, — йдеться у повідомленні.

Байден висловив позитивне ставлення до закону, що був прийнятий у Чехії і передбачає виділення щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Він також привітав рішення Чехії придбати 24 американські літаки F-35, що сприятиме зміцненню оборонних можливостей обох країн.

На зустрічі також були обговорені питання енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв’язків та спільних демократичних цінностей.

Байден і Фіала також оголосили про намір укласти меморандум про протидію інформаційним маніпуляціям, що спрямований на захист демократичних інститутів від зовнішньої дезінформації.