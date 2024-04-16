Про це йдеться у заяві Білого дому.
“Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення Росії”, — йдеться у повідомленні.
Байден висловив позитивне ставлення до закону, що був прийнятий у Чехії і передбачає виділення щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Він також привітав рішення Чехії придбати 24 американські літаки F-35, що сприятиме зміцненню оборонних можливостей обох країн.
На зустрічі також були обговорені питання енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв’язків та спільних демократичних цінностей.
Байден і Фіала також оголосили про намір укласти меморандум про протидію інформаційним маніпуляціям, що спрямований на захист демократичних інститутів від зовнішньої дезінформації.
- Чехія законтрактували 180 тисяч снарядів для України, — Фіала
- Для України знайшли вже понад мільйон снарядів, – президент Чехії
- 91 конгресмен звернувся до Джонсона щодо “негайного” пакету допомоги для України та Ізраїлю