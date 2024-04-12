І це на додаток до понад двох мільярдів євро, які вже були зарезервовані на 2024 рік.

Про це повідомили джерела у політичній редакції RTL News.

Україна також може розраховувати на фінансову підтримку Нідерландів у наступному році. У весняному меморандумі кабінет міністрів, вже виділив на ці цілі 1,5 мільярда євро. Гроші переважно призначені для військової підтримки, а також для встановлення істини, відновлення та реконструкції.

Уряд також виділяє гроші для досягнення стандартів НАТО. Це гарантує, що витрати Нідерландів на оборону перевищать 2 відсотки до 2026 року. У 2024 році він становитиме 2,15 відсотка, у 2025 році — 2,05 відсотка та у 2026 році — 2,22 відсотка. Після цього він знову знижується до 1,9 відсотка.

Потім новий кабінет міністрів має забезпечити послідовне досягнення узгоджених стандартів НАТО.

Україні стає дедалі важче на полі бою. Гостра нестача боєприпасів та техніки. Країна також потребує додаткових фінансових можливостей, особливо тому, що пакет допомоги від Сполучених Штатів на мільярд доларів досі не схвалений американським Конгресом.

Уряд підтримує Україну з початку російського нападу. Він взяв провідну роль, коли справа дійшла до підтримки озброєнь. Загалом до Києва вже відправлено товарів військового призначення на суму понад 2,8 млрд. євро. Прем’єр-міністр Марк Рютте нещодавно під час візиту до Харкова підписав десятирічну безпекову угоду з Україною.

“Кабінет міністрів йде, але коли справа стосується України, обмежень немає. Наразі укладено десятирічну угоду про безпеку, і тепер на підтримку країни надходять додаткові гроші”, – каже політичний репортер Фонс Ламбі. «Переважна більшість у Палаті представників закликає до продовження підтримки України, хоча найбільша партія – ПВВ – критикувала підтримку Києва у минулому».

Додаткові гроші для досягнення стандартів НАТО також є суттєвими. Минулого року Нідерланди ледь не досягли позначки 2 відсотки, незважаючи на додаткові інвестиції. Це було б не приємно для прем’єр-міністра Рютте, який зараз бере участь у передвиборчі кампанії на посаду генерального секретаря Альянсу».