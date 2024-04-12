Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Ці внески є додатковими до зобов’язань у рамках двосторонньої безпекової угоди.
Прем’єр-міністр Нідерландів також оголосив, що його країна планує виділити 3 мільярди євро на військову підтримку у 2025 році.
“Також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО”, — додав президент України.
Зеленський також запросив Нідерланди приєднатися до підготовки Саміту миру у Швейцарії, де вони обговорили необхідні зусилля для залучення якнайбільшої кількості країн.
- Уряд Нідераландів надасть 400 мільйонів євро на підтримку України
- Стало відомо, скільки винищувачів F-16 отримає Україна від Нідерландів
- МЗС Польщі не підтримує кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО