Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні та ще 400 мільйонів євро на відновлення після телефонної розмови Володимира Зеленського з нідерландським прем’єр-міністром Марком Рютте.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Ці внески є додатковими до зобов’язань у рамках двосторонньої безпекової угоди.

Прем’єр-міністр Нідерландів також оголосив, що його країна планує виділити 3 мільярди євро на військову підтримку у 2025 році.

“Також обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО”, — додав президент України.

Зеленський також запросив Нідерланди приєднатися до підготовки Саміту миру у Швейцарії, де вони обговорили необхідні зусилля для залучення якнайбільшої кількості країн.