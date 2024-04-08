Президент Фінляндії Александр Стубб про переговори України та РФ наголошує, що єдиний спосіб досягти миру в Україні — це поле бою, оскільки диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Про це повідомляє CNN.

“Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру – це поле бою“, – заявив Александр Стубб.

За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, – це сила.

“І з усякого погляду ця війна занадто масштабна для нього, щоб її програти. Я просто іноді ставлю собі питання, чи не є мир майже неможливим з його погляду, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського”, – сказав Стубб.

Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен.

Президент Фінляндії заявив, що зараз немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І він не думає, що найближчим часом це можливо.