Про це заявив президент країни Александер Стубб.
“Україна може розраховувати на відданість Фінляндії її безпеці, захищеності та процвітанню зараз і в довгостроковій перспективі“, – наголосив президент Фінляндії.
У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що загальна вартість обладнання, яке країна поставила Києву, наразі становить близько 2 млрд євро.
Фінський міністр оборони Антті Хякканен наголосив, що ситуація з безпекою в Європі є “історично серйозною”.
“Результат агресивної війни Росії визначатиме безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками та партнерами“, – наголосив він.
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