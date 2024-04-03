Про це заявив президент країни Александер Стубб.

“Україна може розраховувати на відданість Фінляндії її безпеці, захищеності та процвітанню зараз і в довгостроковій перспективі“, – наголосив президент Фінляндії.

У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що загальна вартість обладнання, яке країна поставила Києву, наразі становить близько 2 млрд євро.

Фінський міністр оборони Антті Хякканен наголосив, що ситуація з безпекою в Європі є “історично серйозною”.

“Результат агресивної війни Росії визначатиме безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками та партнерами“, – наголосив він.