Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця”, – розповів посол.

В українському посольстві зазначили, що 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

“Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні… У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці”, – зазначив Омельченко.

У 2022 році легендарний актор Ален Делон узяв участь в інтерв’ю президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ та висловив своє захоплення ним.