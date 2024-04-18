У віці 77 років помер заслужений журналіст України, громадський і культурний діяч Мирослав Куєк, батько співачки Ані Лорак, яка живе в Росії та подала документи на отримання громадянства РФ.

Про це Ані Лорак повідомила у Facebook.

“Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці”, – написала співачка.

Вона також поділилась архівним фото з батьком.

Мирослав Куєк був редактором багатьох літературних та краєзнавчих книг, автором поетичної збірки “Священний дар любові” та низки пісень, які виконують професійні співаки.

Заслужений журналіст України, публіцист, літератор, член Національної спілки журналістів України, лауреат літературно-мистецької премії імені Віктора Зубара, був відзначений подякою президента України в 1999 році та державною стипендією видатним діячам у галузі культури у 2003 році.

Сама ж Лорак від початку повномасштабного російського вторгнення залишилася жити та працювати в Росії. Вона мовчить про війну, а також підтримує депортацію українських дітей до РФ. Співачка допомагає російській пропаганді та нещодавно подала документи на отримання громадянства Росії.