Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив скасувати арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Про це йдеться у рішенні суду.

22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно “ВТ Девелопмент” у Львові, а саме:

будівлю площею 3100 кв. м, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;

нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 кв. м;

земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Суд встановив, що компанія ТОВ “ВТ Девелопмент” не пов’язана з інкримінованими Гринкевичу злочинами, а слідчі не надали доказів її протиправної діяльності. Отже, згідно рішення суду, арешт не мав законних підстав і був скасований.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, разом із батьком вважаються підозрюваними у діяльності злочинної організації, яка ймовірно займалась постачанням для ЗСУ неякісного одягу сумою на 1 млрд гривень.

14 березня рішенням Печерського районного суду Києва Романа Гринкевича було залишено під вартою до 17 квітня через частково задовільнене клопотання прокурора. Розмір застави тоді було зменшено до суми в 469 млн. гривень.

Наразі Гринкевича залишили під вартою на два місяці із можливістю застави 393 мільйони гривень.