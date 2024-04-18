Про це йдеться у рішенні суду.
22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно “ВТ Девелопмент” у Львові, а саме:
- будівлю площею 3100 кв. м, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові;
- нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 кв. м;
- земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.
Суд встановив, що компанія ТОВ “ВТ Девелопмент” не пов’язана з інкримінованими Гринкевичу злочинами, а слідчі не надали доказів її протиправної діяльності. Отже, згідно рішення суду, арешт не мав законних підстав і був скасований.
Нагадаємо, що Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, разом із батьком вважаються підозрюваними у діяльності злочинної організації, яка ймовірно займалась постачанням для ЗСУ неякісного одягу сумою на 1 млрд гривень.
14 березня рішенням Печерського районного суду Києва Романа Гринкевича було залишено під вартою до 17 квітня через частково задовільнене клопотання прокурора. Розмір застави тоді було зменшено до суми в 469 млн. гривень.
Наразі Гринкевича залишили під вартою на два місяці із можливістю застави 393 мільйони гривень.
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