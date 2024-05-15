Зокрема Україна виходить з Угоди Ради глав держав-учасниць СНД про Збройні сили.

Про це свідчать вказані документи оприлюднені на сайті глави держави.

Указ №326/2024 говорить про скасування рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць СНД, вчиненого 19 січня 1996 року у місті Москві.

Також указом №328/2024 глава держави постановив вийти з Угоди між державами-учасницями СНД по Стратегічних силах, учиненої 30 грудня 1991 року в Мінську, а також із Угоди між державами-учасницями СНД про статус Стратегічних сил, учиненої в Мінську 14 лютого 1992 року.

Згідно з указом №328/2024, Україна виходить також із Угоди Ради глав держав-учасниць СНД про Збройні сили і прикордонні війська, вчиненої 30 грудня 1991 року в Мінську. МЗС доручено надіслати відповідне повідомлення виконавчому комітету Співдружності.

Нагадаємо, у квітні Україна вийшла з угоди та двох протоколів СНД про співробітництво в галузі охорони здоровʼя населення.