Цієї середи країни-члени ЄС ухвалили рішення про заборону мовлення проросійському ЗМІ "Голос Європи" та трьом іншим російським ЗМІ на території Європейського Союзу.

Про це повідомляє Le Monde.

«Заборона на мовлення поширюється на всі засоби передачі та розповсюдження інформації країн ЄС, кабельне, супутникове телебачення, Інтернет або мобільні платформи та додатки. Ці ЗМІ та їхні журналісти можуть, тим не менш, продовжувати працювати в ЄС, якщо вони не транслюють там свою продукцію», — повідомили дипломатичні джерела журналістам.

Це рішення було ухвалено після того, як чеська розвідка виявила фінансовану Москвою мережу, яка поширювала проросійську пропаганду в Європі, зокрема, у Європейському парламенті перед європейськими виборами.

Бельгійська федеральна прокуратура також розпочала розслідування через підозру в корупції членів Європарламенту після виявлення зв’язку з мережею, фінансованою Москвою і пов’язаною з “Голосом Європи”.

Це сталося після того, як було заборонено мовлення в Європі декількох російських або проросійських ЗМІ, включаючи Russia Today.

Повідомлялось, що проросійську пропагандистську медіаплатформу “Голос Європи” також включено до наступного 14-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.