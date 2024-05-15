Про це йдеться в оновленому весняному макропрогнозі Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.
“Війна й далі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей.
Призов окремих осіб, який триває, у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть нестачу робочої сили й матимуть наслідки для економічного виробництва”, – сказано в поясненні такого прогнозу.
Згідно з осіннім прогнозом Єврокомісії очікувалося, що зростання економіки України цього року сповільниться до 3,7% з 4,8% торік і прискориться до 6,1% наступного року.
Біль оптимістичні перспективи 2025 року пояснюють припущенням, що вже на початку наступного року буде створено умови для поступового збільшення зусиль із відновлення.
Прогноз зниження безробіття в оновленому звіті поліпшено до 15,5% цього року і 14,1% наступного з 16,2% і 14,5% відповідно в осінньому звіті.
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