Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% після 5,3% минулого року з подальшим прискоренням до 5,9% наступного року.

Про це йдеться в оновленому весняному макропрогнозі Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

“Війна й далі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей.

Призов окремих осіб, який триває, у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть нестачу робочої сили й матимуть наслідки для економічного виробництва”, – сказано в поясненні такого прогнозу.

Згідно з осіннім прогнозом Єврокомісії очікувалося, що зростання економіки України цього року сповільниться до 3,7% з 4,8% торік і прискориться до 6,1% наступного року.

Біль оптимістичні перспективи 2025 року пояснюють припущенням, що вже на початку наступного року буде створено умови для поступового збільшення зусиль із відновлення.

Прогноз зниження безробіття в оновленому звіті поліпшено до 15,5% цього року і 14,1% наступного з 16,2% і 14,5% відповідно в осінньому звіті.