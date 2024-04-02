Президент Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, провів нараду із представниками різних держструктур щодо посилення контролю за роботою онлайн-казино в Україні.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

За його словами, на нараді були присутні представники СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретар РНБО. Президент заслухав їх доповіді.

“Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином“, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 30 березня Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вимагає винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).