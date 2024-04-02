Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
За його словами, на нараді були присутні представники СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретар РНБО. Президент заслухав їх доповіді.
“Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином“, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 30 березня Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вимагає винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
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- БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино “Космолот”.