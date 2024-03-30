Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вимагає винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це Данило Гельманцев написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, КРАІЛ за три роки існування так і не зміг сформувати в Україні культуру відповідальної гри, а також не вніс до парламенту законопроєкт про регулювання азартних ігор під час воєнного стану.

Голова комітету Верховної Ради каже, що ця установа також мала ще в серпні 2022 року запустити Державну систему онлайн-моніторингу, але так і не зробила цього.

«Саме тому уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали Комітетом у законопроєкті №9256, який я вимагаю винести на розгляд Верховної Ради, додавши на найближчому засіданні Комітету положення щодо протидії », — написав Гетманцев.

Зазначимо, законопроєкт №9256 «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» внесли у Верховну Раду ще у травні 2023 року. Його ініціатором виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У проєкті закону пропонують ліквідувати КРАІЛ, а натомість створити інший уповноважений орган, що формуватиме й реалізовуватиме державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

На початку лютого комітет із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав цей законопроєкт. Саме тому голова комітету Гетманцев тепер вимагає винести його в залу Верховної Ради.