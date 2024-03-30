Про це Данило Гельманцев написав у своєму Telegram-каналі.
За словами Гетманцева, КРАІЛ за три роки існування так і не зміг сформувати в Україні культуру відповідальної гри, а також не вніс до парламенту законопроєкт про регулювання азартних ігор під час воєнного стану.
Голова комітету Верховної Ради каже, що ця установа також мала ще в серпні 2022 року запустити Державну систему онлайн-моніторингу, але так і не зробила цього.
«Саме тому уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали Комітетом у законопроєкті №9256, який я вимагаю винести на розгляд Верховної Ради, додавши на найближчому засіданні Комітету положення щодо протидії лудоманії», — написав Гетманцев.
Зазначимо, законопроєкт №9256 «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» внесли у Верховну Раду ще у травні 2023 року. Його ініціатором виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У проєкті закону пропонують ліквідувати КРАІЛ, а натомість створити інший уповноважений орган, що формуватиме й реалізовуватиме державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.
На початку лютого комітет із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав цей законопроєкт. Саме тому голова комітету Гетманцев тепер вимагає винести його в залу Верховної Ради.
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