Сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив кільком ключовим державним відомствам зібрати аналітику щодо поширення онлайн-гральних платформ казино та їх впливу на суспільство.

Про це повідомив голова держави.

Зазначається, що наразі ця петиція набрала необхідну кількість голосів, що свідчить про значний інтерес громадян до даної проблеми.

“Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства”, — сказав президент.

Президент звернувся до голови Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства цифрової трансформації та секретаря Ради національної безпеки і оборони, щоб зібрати всю необхідну інформацію до наступного тижня і запропонувати ефективні рішення щодо цього питання.

Аналіз впливу онлайн-гральних платформ на суспільство та можливі наслідки їх поширення очікується до наступного тижня, коли очільники зазначених відомств представлять свої висновки та рекомендації президенту для подальших дій.

“І сьогоднішній день почався рано – вночі – через російські ракетні удари. Я був на постійному звʼязку з командувачем Повітряних Сил Олещуком і з Головкомом Сирським. Детальні доповіді. Детальні будуть і відповіді – ворогу”, — також додав Зеленський.