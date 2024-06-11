Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України. Крім того, в рамках візиту він планує зустрітися з канцлером Олафом Шольцом.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у вівторок, 11 червня.

“URC2024 об’єднає уряди, десять із яких — на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом”, — написав він.

Як зазначає Зеленський, під час зустрічі з Шольцом вони планують обговорити подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь, а також “скоординувати позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО”.

“Також зустрінуся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові”, — додав президент України.