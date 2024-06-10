Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
До цього Вадим Сухаревський був одним із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.
За даними відкритих джерел, Вадим Сухаревський народився в місті Берегове Закарпатської області. 39-річний військовий увійшов в історію російсько-української війни як перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням у квітні 2014 року під Слов’янськом було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків.
Крім того, Сухаревський є автором відомого гасла “Бачиш – стріляй”, яке нині часто можна побачити на шевронах чи навіть почути у піснях.
У 2022—2024 роках Вадим Сухаревський командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка, яка брала участь, зокрема, у контрнаступі на Херсонщині.
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