Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме рф і що його було знищено власними силами.
У них була тривога, була бойова готовність», — сказав Плетенчук.
За його словами, у цьому випадку спрацював людський фактор — хтось «дуже хотів отримати медаль», тому не став розбиратися, чи це свій літак, чи чужий.
Він також повідомив, що пілота винищувача врятували, але сам літак «фактично знищений».
Російський літак упав у небі над Севастополем у четвер, 28 березня. Окупанти не назвали причини падіння, але визнали факт втрати винищувача.
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