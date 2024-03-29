Російські окупанти 28 березня під час повітряної тривоги справді збили в небі над Кримом свій же винищувач Су-27.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме рф і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність», — сказав Плетенчук.

За його словами, у цьому випадку спрацював людський фактор — хтось «дуже хотів отримати медаль», тому не став розбиратися, чи це свій літак, чи чужий.

Він також повідомив, що пілота винищувача врятували, але сам літак «фактично знищений».

Російський літак упав у небі над Севастополем у четвер, 28 березня. Окупанти не назвали причини падіння, але визнали факт втрати винищувача.