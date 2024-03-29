Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Також із квітня будемо збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів. У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.
Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн”, — зазначив він.
Відповідно до статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 01.04.2024 розмір МЗП у місячному розмірі становитиме 8000 грн, у погодинному розмірі – 48 гривень.
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