Мінімальна зарплата по Україні підвищиться з 7100 грн до 8000 грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Також із квітня будемо збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів. У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн”, — зазначив він.

Відповідно до статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 01.04.2024 розмір МЗП у місячному розмірі становитиме 8000 грн, у погодинному розмірі – 48 гривень.