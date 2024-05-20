Про це він розповів у інтерв’ю агентству Reuters.

Володимир Зеленський розкритикував західних союзників за те, що вони занадто довго ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, запропонувавши їм надати підтримку з повітря, збиваючи російські ракети над українською територією.

Він охарактеризував доставку допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи “Патріот”, на які Україна активно спирається у війні з Росією, як “один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад”.

“Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік”, – сказав він.

Зеленський також запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема шляхом збивання російських ракет над територією України за певних обставин.

“Росіяни використовують 300 літаків на території України”, – сказав він. “Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі”, – додав Зеленський, маючи на увазі розроблені США F-16, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в бойових діях.

Глава держави також зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині російської території.

“Поки що нічого позитивного немає“, – сказав він.