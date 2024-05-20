Глава Офісу Президента Володимира Зеленського — Андрій Єрмак, ймовірно, є найвпливовішим керівником адміністрації Президента в історії України. Близькість Єрмака та очільника держави й очевидний вплив на нього викликають шквал звинувачень серед українських та іноземних політиків.

Критики висловлюють занепокоєння щодо можливого надмірного використання владних повноважень, яке впливає на рівень довіри до Президента Зеленського, як зазначено в статті The Washington Post.

Воєнний стан в Україні призвів до концентрації “надзвичайної влади” в руках Офісу Президента, що значно збільшило вплив Єрмака, роблячи його майже невіддільним від глави держави.

Тісні зв’язки Єрмака з Президентом та його відчутний вплив на главу держави спричинили хвилю критики з боку українських та міжнародних політичних діячів. Згідно з інформацією WP, його звинувачують у “недемократичному консолідуванні влади” в Офісі Президента, управлінні невиправданими чистками серед високопосадовців, включно з колишнім головою ЗСУ Валерієм Залужним, обмеженні доступу до Зеленського та прагненні особисто контролювати всі ключові рішення під час війни.

Зараз легітимність Президента та його головного радника може зіткнутися з серйозними викликами, оскільки п’ятирічний термін Зеленського закінчується 20 травня. Попри те, що вибори в Україні під час війни заборонені Конституцією, існує ризик звинувачень у використанні війни для підриву демократії, що може бути використано Кремлем проти України.

“Щоб зберегти легітимність, Зеленський повинен мати довіру. А довіра до нього падає, тому що дії Єрмака постійно відбиваються на Президенті”, – заявив один з українських чиновників анонімно.

The Washington Post провело інтерв’ю з понад дюжиною поточних та колишніх українських чиновників, законодавців та іноземних дипломатів, які знайомі з Єрмаком або працюють з ним. За їхніми словами, навіть прихильники визнають, що він має “надзвичайно широкі повноваження у сферах управління та зовнішніх комунікацій”. Деякі стверджують, що він навіть контролює, хто може виїжджати за кордон.

Критики стверджують, що з останнім звуженням кола радників Зеленського, Єрмак втрутився у військові рішення та виступав посередником у ключових угодах з партнерами, включно з США.

Це ставить під сумнів авторитет Зеленського і викликає питання про те, хто насправді приймає рішення: Президент чи глава Офісу Президента, підкреслює WP.

З іншого боку, колишній посол США в Росії, який є співголовою Міжнародної робочої групи з російських санкцій разом з Єрмаком, Майкл Макфол, висловив думку, що Єрмак є “надзвичайно ефективним” у своїй роботі.

«У якомусь сенсі він де-факто прем’єр-міністр, міністр закордонних справ і керівник апарату. Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. … Але я б сказав, що зворотний бік — це війна», – сказав Макфол.