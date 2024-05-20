Критики висловлюють занепокоєння щодо можливого надмірного використання владних повноважень, яке впливає на рівень довіри до Президента Зеленського, як зазначено в статті The Washington Post.
Воєнний стан в Україні призвів до концентрації “надзвичайної влади” в руках Офісу Президента, що значно збільшило вплив Єрмака, роблячи його майже невіддільним від глави держави.
Тісні зв’язки Єрмака з Президентом та його відчутний вплив на главу держави спричинили хвилю критики з боку українських та міжнародних політичних діячів. Згідно з інформацією WP, його звинувачують у “недемократичному консолідуванні влади” в Офісі Президента, управлінні невиправданими чистками серед високопосадовців, включно з колишнім головою ЗСУ Валерієм Залужним, обмеженні доступу до Зеленського та прагненні особисто контролювати всі ключові рішення під час війни.
Зараз легітимність Президента та його головного радника може зіткнутися з серйозними викликами, оскільки п’ятирічний термін Зеленського закінчується 20 травня. Попри те, що вибори в Україні під час війни заборонені Конституцією, існує ризик звинувачень у використанні війни для підриву демократії, що може бути використано Кремлем проти України.
“Щоб зберегти легітимність, Зеленський повинен мати довіру. А довіра до нього падає, тому що дії Єрмака постійно відбиваються на Президенті”, – заявив один з українських чиновників анонімно.
The Washington Post провело інтерв’ю з понад дюжиною поточних та колишніх українських чиновників, законодавців та іноземних дипломатів, які знайомі з Єрмаком або працюють з ним. За їхніми словами, навіть прихильники визнають, що він має “надзвичайно широкі повноваження у сферах управління та зовнішніх комунікацій”. Деякі стверджують, що він навіть контролює, хто може виїжджати за кордон.
Критики стверджують, що з останнім звуженням кола радників Зеленського, Єрмак втрутився у військові рішення та виступав посередником у ключових угодах з партнерами, включно з США.
Це ставить під сумнів авторитет Зеленського і викликає питання про те, хто насправді приймає рішення: Президент чи глава Офісу Президента, підкреслює WP.
З іншого боку, колишній посол США в Росії, який є співголовою Міжнародної робочої групи з російських санкцій разом з Єрмаком, Майкл Макфол, висловив думку, що Єрмак є “надзвичайно ефективним” у своїй роботі.
«У якомусь сенсі він де-факто прем’єр-міністр, міністр закордонних справ і керівник апарату. Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. … Але я б сказав, що зворотний бік — це війна», – сказав Макфол.
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