Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 20 травня оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.

Про це вона сказала під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”).

У своєму виступі на засіданні Роблес підтвердила зобов’язання Іспанії “продовжувати надавати підтримку, на яку заслуговує Україна і якої вона потребує, в найбільш терміновому порядку” з огляду на критичну ситуацію на фронті.

Вона оголосила про відправлення Києву другої партії танків Leopard, яка відбудеться наприкінці червня, а також артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і нової партії зенітних ракет Patriot, а також систем протидії дронам, оптико-електронних систем спостереження тощо.

За словами голови іспанського Міноборони, новий пакет військової допомоги Україна отримає внаслідок внеску іспанської оборонної промисловості.

Роблес окремо зазначила, що Іспанія має намір у майбутньому підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.