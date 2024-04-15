З 24 лютого 2022 року поранення отримав 351 співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це в ефірі телемарафону поінформував пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.
“З початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів під час виконання (обов’язків – ред.) у нас загинув 91 співробітник ДСНС і 351 – отримав поранення. І сюди входять не тільки саме рятувальники, які ліквідовують наслідки російських прильотів, розбирають завали тощо – сюди входять ще і наші піротехнічні підрозділи”, – заявив він.
Відповідаючи на питання про оплату роботи співробітників ДСНС, Хорунжий поінформував, що якщо рятувальники працюють на деокупованих територіях або територіях, які примикають до районів ведення бойових дій, то там є відповідна додаткова виплата до 30 тисяч грн.
За його словами, якщо вони виконують безпосередньо на нулі певні функції – такі, як евакуація людей тощо, то це може бути виплата до 100 тисяч гривень залежно від того, де вони виконують свої обов’язки.
Пресофіцер зазначив, що у випадку загибелі рятувальників держава забезпечує виплати родинам цих співробітників ДСНС тощо.
- Він сказав, що для рятувальників окремо існує і санаторно-курортне лікування, психологічна реабілітація тощо.
“Вона (психологічна реабілітація – ред.) є обов’язковою – там, де люди брали участь у розборі завалів або у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із загибеллю людей, то, звичайно, вони мають проходити таку реабілітацію. У ДСНС ми дуже слідкуємо за цими процесами. До людей ми відносимося дуже і дуже добре, і все, що стосується забезпечення, виконується”, – запевнив Хорунжий.
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