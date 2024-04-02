Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.