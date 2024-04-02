ЗСУ і надалі утрмують позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 квітня.

Російські війська активізувалися на Бахмутському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

На цій ділянці фронту українські військові відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр.

За даними штабу, на Новопавлівському напрямку противник за підтримки авіації понад 25 разів намагався прорвати українську оборону – Сили оборони продовжують стримувати війська РФ біля Георгіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Урожайного.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 9 атак біля Тернів, на Авдіївському – 10 атак біля Бердичів, Первомайського, на Херсонському напрямку протягом минулої доби противник 4 рази атакував позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

Також у Генштабі повідомляють про чотири російські атаки на позиції ЗСУ біля Старомайорського та північно-західніше Вербового на Оріхівському напрямку.