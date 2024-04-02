Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 квітня.
Російські війська активізувалися на Бахмутському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
На цій ділянці фронту українські військові відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр.
За даними штабу, на Новопавлівському напрямку противник за підтримки авіації понад 25 разів намагався прорвати українську оборону – Сили оборони продовжують стримувати війська РФ біля Георгіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Урожайного.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 9 атак біля Тернів, на Авдіївському – 10 атак біля Бердичів, Первомайського, на Херсонському напрямку протягом минулої доби противник 4 рази атакував позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.
Також у Генштабі повідомляють про чотири російські атаки на позиції ЗСУ біля Старомайорського та північно-західніше Вербового на Оріхівському напрямку.
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