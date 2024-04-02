Збройні сили України протягом доби 1 квітня на Оріхівському та Херсонському напрямках завдали російським військам суттєвих втрат в особовому складі та техніці, зокрема знищили 6 фотоаеростанцій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України

“Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на 126 окупантів, 1 човен та 6 аерофотостанцій”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що ЗСУ знищили 57 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. З них 2 танки, 22 одиниці авто-бронетехніки, 22 артилерійських системи, 2 БпЛА, 1 радіолокаційну станцію та 1 комплекс дальнього візуального спостереження.