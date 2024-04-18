За минулу добу на фронті зафіксували 71 бойове зіткнення., Загалом сили РФ завдали 6 ракетних та 63 авіаційних удари та здійснили 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб.

На Куп’янському напрямку російські сили не штурмували позиції ЗСУ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, намагалися прорвати українську оборону.

На Бахмутському напрямку українські сили відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де російські військові намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське Донецької області, російські сили, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де вона, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону українських підрозділів.

На Оріхівському напрямку сили РФ, за підтримки авіації, тричі атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські військові не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, російяни 7 разів безуспішно атакували позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів РЕБ окупантів”,— повідомили в командуванні.