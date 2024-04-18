Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати техніки ворога:
– танків – 7196 (+3);
– бойових броньованих машин – 13835 (+8);
– артилерійських систем – 11637 (+13);
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5);
– автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31);
– спеціальна техніка – 1915 (+5).
Як уточнили в Генштабі, дані уточнюються.
- Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, — Генштаб
- Росія випустила по західних регіонах десятки дронів
- Аварійно-рятувальні роботи у Чернігові: кількість загиблих побільшала