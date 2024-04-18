Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати техніки ворога:

– танків – 7196 (+3);

– бойових броньованих машин – 13835 (+8);

– артилерійських систем – 11637 (+13);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31);

– спеціальна техніка – 1915 (+5).

Як уточнили в Генштабі, дані уточнюються.

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