“У ніч з 16 на 17 квітня сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим”, — йдеться у повідомленні.
У комадуванні додали, що внасілдок обстрілу у російських військ було “відмінусовано” 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.
Водночас “кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує”, повідомили в Генштабі.
Як стверджується в повідомленні, “ворожим військам цей удар завдав неочікуваних втрат в озброєнні та військовій техніці, тож бойовий потенціал окупантів чутливо понизився”.
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