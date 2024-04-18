На відео, як повідомляє Генштаб, знята нічна атака по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму.

“У ніч з 16 на 17 квітня сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим”, — йдеться у повідомленні.

У комадуванні додали, що внасілдок обстрілу у російських військ було “відмінусовано” 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

Водночас “кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує”, повідомили в Генштабі.

Як стверджується в повідомленні, “ворожим військам цей удар завдав неочікуваних втрат в озброєнні та військовій техніці, тож бойовий потенціал окупантів чутливо понизився”.