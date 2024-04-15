Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Прикордонники Сумщини відбили напад.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження.

Після цього російські військові намагалися вести стрілецький бій, але згодом відступили, зазначають у ДПСУ.

14 квітня окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку на Сумщині. Водій транспортного засобу загинув.