Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження.
Після цього російські військові намагалися вести стрілецький бій, але згодом відступили, зазначають у ДПСУ.
14 квітня окупанти скинули з дрона вибухівку на вантажівку на Сумщині. Водій транспортного засобу загинув.
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