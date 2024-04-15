У Слов’янську на Донеччині пошкоджені багатоповерхівки внаслідок російських атак.

Про повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Зранку ворог обстріляв Слов’янськ — пошкоджено 2 багатоповерхівки. Під вогнем — села Костянтинівської громади”, — написав він.

Також, за його словами, протям минулого дня російські війська вбили одного жителя Донецької області і ще двох людей поранили.

Філашкін повідомив, що 14 квітня армія РФ вбила одного жителя Донеччини – в Очеретиному. Ще двоє людей в області за добу дістали поранення.

“Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 59 людей, у тому числі 3 дитини”, — написав очільник Донецької ОВА.