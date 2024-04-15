“У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області – 13. Серед них одна дитина”, – написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, за його словами, уночі російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури в Дніпровському районі. Минулося без постраждалих, наслідки уточнюють.

Окрім того, як написав очільник ОВА, ввечері та вночі російська армія атакувала Нікопольський район. По Нікополю та Червоногригорівській громаді росіяни вдарили дронами. Мирівська громада потрапила під обстріли з важкої артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Мешканці не постраждали.