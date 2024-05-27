Про це йдеться в документальному проєкті кореспондента Радіо Свобода Дмитра Джулая. Це перша частина циклу фільмів про масові вбивства, які сталися за час російської окупації в місті Буча на Київщині.
Радіо Свобода вдалося встановити російських військових, які, ймовірно, причетні до викрадення, знущань, катувань та вбивства полковника Служби безпеки України Олексія Теліженка під час окупації Бучі у березні 2022 року.
Ймовірних відповідальних вдалося знайти завдяки викраденим нагородам полковника Теліженка, які зараз, ймовірно, експонуються в так званому музеї бойової слави спецназу Росгвардії «Кузбас», та професійним провалам високопоставлених псковських розвідників, які використовували телефон вбитого полковника СБУ для координації своїх дій на окупованій Київщині у березні 2022 року.
За даними розслідування, 6 березня 2022 року полковника СБУ Олексія Теліженка схопили російські військові на території його будинку в окупованій Бучі. Найімовірніше це вчинили військові 27-го окремого загону спецназу Росгвардії «Кузбас», який дислокується у сибірському місті Кемерово РФ. Як розповідають свідки: над Теліженком знущалися, його тримали голим на морозі.
- Два роки звільнення Київщини: редакція «Межі» зібрала історії тих, хто дивився ворогу в очі
- Президент нагородив слідчого Нацполіції, який розслідує воєнні злочини рф в Бучі
- За два роки в Бучі оселилося більше 11 тисяч переселенців зі сходу та півдня