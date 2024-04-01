З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Іван Дулкай документує воєнні злочини російської армії і здійснює досудове розслідування в надскладних та багатоепізодних кримінальних провадженнях.
Тільки у Київській області притягнуто до відповідальності 28 військових зс рф та їх командирів за вчинення воєнних злочинів. Серед вказаних злочинців – двоє перебувають під вартою.
Повідомляє Національна поліція України
“Наразі Іван керує масштабною слідчо-оперативною групою по розслідуванню вбивств, сексуального насильства, катувань, використання «живих щитів» та іншого жорстокого поводження з громадянами, учинених на території м. Буча Київській області”, – йдеться у повідомленні.
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