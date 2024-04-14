Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що доставка додаткової системи Patriot від Німеччини Україні займе певний час, але цей процес відбудеться якнайшвидше.

Про це він Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону.

“Це певний процес, коли необхідно завезти, доставити всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час… Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше”, – зазначив Євлаш.

Він наголошує, що система допоможе убезпечити повітряний простір України та захистити громадян від атак.

Речник Повітряних сил додає, що навіть одна установка відіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України, хоча це й не стане неабияким підсиленням.