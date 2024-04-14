Про це він Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону.
“Це певний процес, коли необхідно завезти, доставити всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час… Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше”, – зазначив Євлаш.
Він наголошує, що система допоможе убезпечити повітряний простір України та захистити громадян від атак.
Речник Повітряних сил додає, що навіть одна установка відіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України, хоча це й не стане неабияким підсиленням.
- Німеччина передасть Україні одну пускову установку Patriot
- “Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T” — Володимир Зеленський
- Кулеба: Ведемо переговори щодо двох батарей Patriot та однієї SAMP/T