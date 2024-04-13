“Німеччина негайно передасть Україні ще одну одиницю Patriot для відбиття російських авіаударів. Він буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються”, – повідомляється на сторінці німецького Міністерства оборони в соцмережі X.