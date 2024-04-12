Зараз йдуть активні переговори з міжнародними союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ці системи є важливим елементом зміцнення обороноздатності країни в умовах загострення конфлікту з Росією.

Відповідно до висловленого Кулебою, рішення про надання батарей Patriot залежить від Сполучених Штатів, оскільки це американська система.

“Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали”, – заявив він.