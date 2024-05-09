Про цю подію нагадав Анатолій Штефан, український військовий, блогер та журналіст. Відомий також під позивним “Штірліц”.
Вважається, що звільнення Маріуполя у 2014-му — перша велика перемога в війні, що досі триває.
Штірліц поділився відео, на якому видно проривання блокади українськими воїнами.
На відео можна побачити реакцію обурених місцевих жителів Донбасу.
За кермом бойової машини піхоти, яка першою прорвала барикаду, був солдат з 72-ї окремої морської піхотної бригади.
- Азов 10 років захищає Україну
- Окупанти в Маріуполі загинули від “загадкових пасочок та ковбас”, — Атеш
- Петицію про розблокування надання зброї та допомоги бригаді “Азов” з боку США відхилено