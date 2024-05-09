Шість років тому, 9 травня 2014 року, українські морпіхи звільнили місто Маріуполь, яке було захоплене окупантами. На початку повномасштабного вторгнення, у 2022, Маріуполь захопили знову. Наразі місто досі під окуапцією.

Про цю подію нагадав Анатолій Штефан, український військовий, блогер та журналіст. Відомий також під позивним “Штірліц”.

Вважається, що звільнення Маріуполя у 2014-му — перша велика перемога в війні, що досі триває.

Штірліц поділився відео, на якому видно проривання блокади українськими воїнами.

На відео можна побачити реакцію обурених місцевих жителів Донбасу.

За кермом бойової машини піхоти, яка першою прорвала барикаду, був солдат з 72-ї окремої морської піхотної бригади.