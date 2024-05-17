Згідно з повідомленням, інцидент на заводі, який стався внаслідок атаки українських БПЛА, спонукав до негайного припинення виробничих процесів.

Джерела інформують, що дрони вразили об’єкт, де відбувається виробництво скрапленого газу, проте основна установка переробки нафти не постраждала.

“Чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки газ”, – цитує виданню джерело, знайоме з ситуацією.

Завод у Туапсе тимчасово зупинив роботу в результаті атаки українських безпілотників, повідомляє Reuters.

Інформатор також зазначив, що існує можливість технічного обходу пошкодженої установки та відновлення роботи заводу в короткі терміни.

Зазначимо, що Туапсинський нафтопереробний завод, який належить “Роснефті”, є одним з найбільших в Росії та обробляє близько 9 мільйонів тонн сировини щорічно.

В кінці січня 2024 року завод призупинив свою діяльність через атаку БПЛА СБУ. Проте, на початку поточного місяця, за даними Reuters, завод “Роснефті” у Туапсе відновив переробку нафти після нападу безпілотників СБУ.