У регіоні РФ Татарстан аеропорти Казані та Нижньокамська вранці 15 травня тимчасово припиняли приймати та відправляти рейси.

Як повідомила пресслужба “Росавіації” це зроблено “для забезпечення безпеки польотів”.

На мапі сервісу Flightradar24, який публікує Бaza, видно, що над Татарстаном немає жодного літака.

За даними телеграм-каналу, у Верхнеуслонському районі Татарстану з’явився безпілотник. Про це також пишуть телеграм-канали Mash і Shot. За даними Shot, безпілотник летів у бік Закамської промислової зони.

Баzа пише, що через закриття аеропорту в Казані з Москви не змогла вчасно вилетіти делегація “Талібану”, яка мала взяти участь у міжнародному економічному форумі “Росія — Ісламський світ: KazanForum”.

Міноборони Росії повідомило, що вранці 15 травня системи ПВО збили український БПЛА над територією Республіки Татарстан.