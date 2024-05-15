Як повідомила пресслужба “Росавіації” це зроблено “для забезпечення безпеки польотів”.
На мапі сервісу Flightradar24, який публікує Бaza, видно, що над Татарстаном немає жодного літака.
За даними телеграм-каналу, у Верхнеуслонському районі Татарстану з’явився безпілотник. Про це також пишуть телеграм-канали Mash і Shot. За даними Shot, безпілотник летів у бік Закамської промислової зони.
Баzа пише, що через закриття аеропорту в Казані з Москви не змогла вчасно вилетіти делегація “Талібану”, яка мала взяти участь у міжнародному економічному форумі “Росія — Ісламський світ: KazanForum”.
Міноборони Росії повідомило, що вранці 15 травня системи ПВО збили український БПЛА над територією Республіки Татарстан.
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